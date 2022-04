Mairie de Dakar: Les recrutements de l’ex-Capitaine Oumar Touré et de Guy Marius Sagna, critiqués

Le recrutement par Barthélémy Dias de l’ex-capitaine Oumar Touré et de l’activiste Guy Marius Sagna, qui a fait d’eux ses conseillers techniques, chargés respectivement de la sécurité et des affaires sociales et de la réinsertion, passe mal. Des Dakarois rencontrés estiment que Barthélémy Dias n’a pas été élu pour réparer des injustices d’autant que si le cas de l’ex-capitaine est compréhensible, celui de Guy Marius Sagna, qui demeurait un agent contractuel de l’Etat au niveau du ministère de la Santé, l’est moins. Certes, l’activiste avait demandé une disponibilité de 3 ans pour éviter de rejoindre son poste d’affectation à Kédougou, ce qui lui donne la possibilité d’être libre pour pouvoir contracter un autre engagement professionnel.



Cependant, pour certains Dakarois, Barthélémy Dias ne doit pas avoir une vocation de réparateur d’injustices. Il a assez de chantiers à la mairie de Dakar pour s’adonner à de telles pratiques, estiment quelques habitants de la capitale interrogés. Le recrutement à la pelle de conseillers techniques payés à des salaires estimés à plus d’un million, pourraient servir à recruter plusieurs jeunes sans emploi, affirment-ils.















Le Témoin

