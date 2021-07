Mairie de Dakar : Soham Wardini, la candidate du Palais ? Est-elle Gloria ou sucre vanille…? Soham qui milite à l’Afp mais est devenue conseillère municipale puis maire de Dakar sous la bannière de Takhawou Sénégal de Khalifa Sall, est la candidate du Palais aux prochaines Locales. Nos sources sont formelles. Tribune

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Ce n’est pas ex-nihilo que sur ces élections, elle a déclaré : «Je suis prête à être candidate de Taxawu», avait-elle laissé entendre, Soham Wardini, qui a succédé à Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar.



Soham n’a pas, par ce propos, déclaré sa candidature, mais a averti qu’elle souhaite que la liste de Taxawu Dakar soit dirigée par une femme. Et elle dit être «prête» si elle est choisie. Elle est appuyée, dans cette dynamique, par les conseillères municipales de la Ville de Dakar qui battent campagne pour qu’une femme soit maire.



Ce que l’on sait de Soham, c’est que sauf revirement, elle va participer à l’élection locale en tant que botte secrète de Macky Sall contre l’opposition, mais aussi, contre tous les aspirants du camp au pouvoir, à ce fauteuil.



Dieu sait qu’ils sont nombreux. Pour être plus clair, Soham va quitter Takhawou Dakar pour Benno. À la mairie de Dakar, si l’on se fie à notre source, bien introduite, le candidat de Benno ne sera ni Diouf Sarr, ni Cissé Lô, ni Amadou Bâ encore moins un autre, mais bien Soham. Cela va être prouvé par le fait que petit à petit, elle va sortir du bois... Au fil des jours, en direction des Locales, elle va dévoiler ses ambitions à chaque fois que l’occasion se présentera.

