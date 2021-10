Mairie de Diass : La réaction du bureau de la section du PS après la sortie de Mbaye Seck Réagissant aux propos de Mbaye Seck, dans la bataille pour la conquête de la Mairie de Diass, le bureau de la section du PS a sorti un communiqué fustigeant sa position et condamnant ses propos. Voici sa réaction.

Suite à la résolution signée par tous les membres de la section Diass du Parti socialiste soutenant la candidature de Mamadou Ndione, DG du COSEC, un individu du nom de Mbaye Seck a tenu des propos irrespectueux à l’égard de figures emblématiques du parti, en l’occurrence Dr. Saliou Ciss et Pr. Assane Sène.



Le reproche fait à ces braves aînés est d’avoir, avec l’ensemble du bureau de la section PS de Diass, demandé au Président Macky Sall de designer Mamadou Ndione comme candidat de la coalition Benno BokkYakaar pour la mairie de Diass. Les aînés n’ont pas pris de décision.



Pour que nul n’en ignore, c’est l’ensemble du bureau section PS de Diass qui a décidé. Ces aînés du PS que Mbaye Seck insulte avec violence, sont des exemples de fidélité qui ont traversé les durs moments d’opposition entre 2000 et 2012. Dieu sait que l’essentiel des projets, programmes et investissements majeurs dans notre commune, ont été faits sous l’impulsion de nos deux vaillants camarades et doyens, Dr. Saliou Ciss et Assane Sène, qui n’ont jamais déserté les rangs du parti.



L’opinion publique nationale doit savoir que la décision du bureau de la section PS de Diass, a recueilli l’unanimité des membres qui se sont basés sur une analyse objective de la situation économique, sociale et politique de Diass. La gestion de notre Commune exige une équipe avertie, conduite par un Maire plus qu’instruit et sachant anticiper sur le cours des évènements. Notre analyse est que Diass doit sortir d’une gestion basée sur un foncier traité de façon obscure et obsolète, par des gens qui comptent et ne comptent que sur la magouille pour exister.



Par cette déclaration, nous réaffirmons notre proposition de soutien à la candidature de Mamadou Ndione et condamnons avec fermeté, les propos tenus par Mbaye Seck qui, n’a hélas, été que la voix de ses maîtres tapis dans l’ombre. Nous ne descendrons pas aussi bas puisqu’on ne répond pas au coup de pied de l’âne. Nous mettons cependant le sieur Mbaye Seck devant ses responsabilités et retenons qu’un jour, il a insulté des anciens du PS sur instruction de personnes dont la lâcheté est un secret de Polichinelle.



Cheikh Tidiane Diouf, qui avait déserté le PS en 2014 et qui n’est devenu Maire qu’en 2020, suite au décès de feu Alioune Samba Ciss, n’a aucune leçon à donner, sinon une tortuosité dangereuse pour la Commune de Diass, le parti PS et pour la Nation entière. Pour rappel en 2014, lors de sa désertion des rangs du PS, devant huit témoins, Cheikh Tidiane Diouf avait refusé d'obtempérer face à la décision de feu Ousmane Tanor Dieng. Depuis 2014, Cheikh Tidiane Diouf a refusé d'intégrer les rangs de la section PS de Diass.



Pour l'honneur du parti, de la Commune et du pays, la section PS de Diass refuse de cautionner son parachutage comme candidat à la mairie de Diass. La section PS de Diass maintient son total soutien à la candidature de Mamadou Ndione, DG du COSEC, comme Maire de Diass.















Fait à Diass le 27 octobre 2021



