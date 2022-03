Mairie de Guédiawaye : 6 adjoints pour YAW, 6 pour BBY, c’est la proposition de sortie de crise de Babacar Mbaye Ngaraaf Depuis l’incident qui a eu lieu lors de l’installation du maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara, la municipalité ne marche pas. Et pour cause, le bureau municipal n’est toujours pas sur pied à cause des velléités d’accaparement des coalitions Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 15:11

Pour éviter que la mairie soit sur délégation spéciale, le président de « l’Alliance Sauver le Sénégal » a proposé que les 14 adjoints soient issus de YAW, Benno, Wallu et Gueum Sa Bop.



« Nous avons parlé avec les responsables de Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar et les coalitions minoritaires comme Wallu Sénégal, Gueum Sa Bopp et autres pour l’intérêt de Guédiawaye. Un schéma a été soumis à ses responsables pour sortir de l’impasse. Pour la constitution du bureau municipal, 6 adjoints vont revenir à YAW, 6 à BBY et les 2 restants aux autres coalitions minoritaires », propose Babacar Mbaye Ngaraaf.



A noter que l’élection du bureau municipal de la Ville de Guédiawaye qui devait être faite le 17 février dernier mais est finalement fixée au mercredi 2 mars prochain.

Walfgroup.com



