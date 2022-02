Mairie de Guédiawaye: "Des conseillers ont reçu 2 millions et un terrain"

Guédiawaye était au centre des débats hier. Les conseillers de part et d’autre, ont élevé la voix lors de l’installation du bureau municipal. Des quolibets et autres invectives au menu. Au finish, le maire installé Ahmet Aïdara a tout bloqué.



« Je refuse de cautionner cette forfaiture », a déclaré le maire nouvellement installé. En effet, les conseillers convoqués hier n’ont pu voter pour le reste des adjoints. Le vote a été bloqué par le président de séance, Ahmed Aidara.



Selon les membres de Yewwi, Benno veut gouverner la mairie en entourant Ahmed Aïdara. « Comment pensez-vous diriger, si les gens avec qui vous voulez travailler, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Aliou Sall a acheté des conseillers, en leur donnant 2 millions chacun et un terrain », a martelé un conseiller de Yewwi Askan Wi, souligne "Rewmi".



Pour une conseillère de Benno, l’on ne peut pas être dans une démocratie à géométrie variable. « Le maire Aliou Sall a envoyé un sms à Ahmet Aïdara. Mais là, c’est un problème, car les gens de Yewwi se font la guerre. Mor Diaw a perdu au poste de 1ier adjoint. Yewwi n’est pas majoritaire et il se permet de confisquer le vote des conseillers. Il est le maire certes, mais pas plus méritant que les conseillers. Guédiawaye ne mérite pas cela. Ahmed Aïdara est un comédien », note Khadija de Bby.

