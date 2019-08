Mairie de Guédiawaye: Opposition et pouvoir s'unissent contre Aliou Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’il est n’est pas encore sorti de l’affaire du pétrole et du gaz, Aliou Sall fait face un à nouveau front.



En effet, 11 partis politiques et mouvements dont le Pds, le Ps, le Grand parti, Jëf-Jël, Bokk Gis Gis et l'Urd ont décidé de se regrouper au sein d’une coordination de responsables de partis d'opposition, de la mouvance présidentielle et de la société civile, pour lui barrer la route aux prochaines élections locales.



Ces derniers l’ont fait savoir lors d’une conférence de presse qu’ils animaient avant-hier à Guédiawaye. Le frère du président Sall a commencé à subir les premières attaques de ses adversaire hier, alors qu’il était venu présider, au stade Amadou Barry de la localité, la finale départementale des navétanes, il a été copieusement hué par une partie du public, au cri de nos « nos 400 000 FCFA ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos