Mairie de Kaolack: Les travailleurs déposent un préavis de grève Le syndicat des travailleurs des collectivités locales / Section communale de Kaolack, a déposé un préavis de grève ce matin à la préfecture et à la mairie de ladite région. Ces travailleurs dénoncent la gestion du maire Mariama Sarr et listent leurs doléances.

Suite à l'AG du 22/09/2021, des travailleurs de la mairie de Kaolack ont déposé un préavis de grève qui commencera à prendre effet ce jour.



Ils revendiquent entre autres, le paiement de primes de salissure à tous les ayants-droit, l'avancement automatique ou de grade pour l'amélioration des conditions matérielles des agents, l'habillement du personnel et dénoncent le non dépôt des états des travailleurs à l'IPRES depuis 2016..



Toutefois, ils restent disposés pour toute solution pouvant satisfaire leurs doléances et préserver un climat apaisé au sein de la mairie.

