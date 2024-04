Mairie de Kaolack : Les travailleurs municipaux expriment leur ras-le-bol L'As- Arborant des brassards rouges et des pancartes, les travailleurs municipaux de Kaolack ont organisé une marche pour déplorer le fonctionnement de l'administration municipale où l'on «note des irrégularités et des absurdités».

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon la porte-parole du jour, Mme Seynabou Niang, adjointe du secrétaire général de CNTS/Kaolack, l'équipe municipale actuelle est incompétente et ne maîtrise pas le fonctionnement de l'administration. A l’en croire, le secrétaire général de la mairie de Kaolack est incapable de gérer l'administration de l'institution municipale. Et selon elle, les agents municipaux sont laissés à eux-mêmes.



Seynabou Niang renseigne que plus de 12 agents n’ont pas perçu leurs salaires depuis février, non sans oublier la ponction faite sur les salaires de plus de 80 agents. Certains se sont retrouvés avec moins de 5 000 F CFA à la fin du mois.



«Ce qui se passe à la mairie de Kaolack est un abus de pouvoir total», a-t-elle déploré.



À l’en croire, le maire Serigne Mboup a amené ses militants et ses sympathisants et les a placés aux postes stratégiques de la mairie.



Les travailleurs du Fonds d'entretien routier (Fera) sont restés 14 mois sans percevoir leurs salaires.



Interpellé sur la question, le 4e adjoint au maire, Dr Mbaye Guèye, indique que les accusations ne sont pas fondées. Selon lui, la loi permet au maire de procéder à une ponction de salaire si les agents ne travaillent pas.



A l’en croire, le maire ne cesse d'inviter les travailleurs municipaux à une concertation. Il demande aux autorités de résoudre une bonne fois ce problème des travailleurs des collectivités territoriales.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook