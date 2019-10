Mairie de Kaolack: Un court-circuit crée la panique C'est une grosse nuage de fumée qui a alerté les agents et usagers de la mairie de Kaolack. Un court-circuit a endommagé un transformateur créant là, une panique générale à la mairie de Mariama Sarr.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Même s'il faut dire qu'il y'a eu plus de peur que de mal, le transformateur est calciné. La mairie de Kaolack est également privée de courant au moment où, nous écrivons ces lignes.



Les usagers devrons apparemment garder leur mal en patience d'ici le rétablissement du courant.



Interrogé sur l'incident, le premier adjoint au maire Dr Thierno Dièye a magnifié le travail du garde corps du maire de Kaolack, le nommé Ousseynou Ndiaye dit "Action" qui a alerté puis évacué tous les services de la municipalité. Dr Dieye d'ajouter qu'il y'a eu plus de peur que de mal.



Les usagers devront patienter quelques heures en attendant la reprise des activités du service d'État civil qui est toujours pris d'assaut par les Kaolackois.





Abdoulaye Diallo Leral.net Kaolack











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos