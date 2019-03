Mairie de Kédougou : Cinq individus dont un agent arrêtés pour faux sur un document d’état-civil

Cinq individus dont un agent de la mairie de Kédougou ont été arrêtés et placés en détention à la brigade de gendarmerie de ladite localité, pour faux et usage de faux sur un document d’état-civil.



De l’économie de l’affaire, il ressort que tout est parti d’un contrôle de routine des hommes en bleu sur un ressortissant guinéen qui possédait en plus d’une carte d’identité guinéenne, un extrait de naissance sénégalais. Interpelé sur l’acquisition et la provenance de ce document (l'extrait de naissance sénégalais), l’homme n’a pas mis de temps pour indiquer la mairie de Kédougou. Des investigations menées au service d’état-civil ont permis de mettre la main quatre individus dont un agent municipal. Selon la Rfm, ils seront tous déférés au parquet ce lundi.

