Mairie de Ourossogui : le premier adjoint au maire accuse Me Moussa Bocar Thiam de détournement L’ancien porte-parole du Parti socialiste continue d’essuyer des attaques à la mairie de Ourossogui qu’il dirige. Me Moussa Bocar Thiam est, en effet, accusé de détournement par son premier adjoint, Abdoulaye Mamadou Sy et la diaspora originaire de Ourossogui, selon "Source A". Ces derniers ont d’ailleurs envoyé des correspondances au préfet, faisant état de détournement du budget municipal et de fausses facturations. Selon eux, la décision de l’ancien socialiste de migrer vers l’Apr n’est qu’une stratégie pour chercher une protection auprès du pouvoir.

