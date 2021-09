Mairie de Sicap Liberté: Sa vision en bandoulière, Fatou Matar Diop à la conquête de la commune Le mouvement « Wa Sicap » a officialisé la candidature de Fatou Matar Diop à la mairie de Sicap. A cette occasion, la plateforme de développement communautaire, « WAA Sicap », qui comporte quatre grands projets destinés aux Sicapois, a été lancée. Pour les élections locales à venir, le mouvement « Wa sicap » compte bien jouer sa partition.

Regroupant des jeunes oeuvrant pour le développement de leur localité, la plateforme « Wa Sicap » a fait part de ses projets. Fatou Matar Diop, ancienne internationale de basket, en est la coordonnatrice et candidate à la mairie de Sicap.



« Pour mieux insérer les jeunes et lutter contre le chômage, nous avons pensé à des projets relatifs à une unité de pavage pour une Sicap zéro sable, une banque communautaire pour accompagner les porteurs de projets à travers des lignes de crédits, une mutuelle de santé communautaire pour assurer une bonne prise en charge de tous les Sicapois », informe Mme Diop.



Ces projets visent à créer une inclusion. « Je profite de l’occasion pour officialiser ma candidature à la mairie de Sicap. Sur la question des 15 millions FCfa pour la caution, je trouve que c’est assez colossal », déclare-t-elle.

Pour la collecte de fonds, elle indique que presque tous les membres ont participé. Ce qui fait que même pour 20 millions FCfa, « nous sommes prêt à la donner dans le but de bien gérer notre cité ».













