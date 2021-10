Mairie de Thiès : Thierno Alassane Sall déclare sa candidature Le président de la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, a déclaré officiellement, ce samedi 16 octobre, sa candidature pour la mairie de la Ville de Thiès, aux élections territoriales de janvier 2022.



L’ancien ministre de l’Energie s’en est expliqué : « Nous avons le devoir de porter le combat pour la réhabilitation de cette cité contre toutes ces régressions. Nous avons proposé un programme qui sera réalisé par les Thiessois. La ville sombre dans une léthargie et une médiocrité qu’on peut constater tous, or la médiocrité est mon adversaire principal. »

Aux yeux de Thierno Alassane Sall, « La spéculation foncière est devenue une épidémie. La cité du rail ne doit pas être laissée entre les mains de « courtiers de la politique et du foncier » ».

Aussi, de s’offusquer du fait que « L’avènement tant chanté de l’Acte 3 de la Décentralisation qui devait consacrer plus de démocratie, a vu la spoliation foncière devenir une épidémie ». Le candidat à la mairie de la Ville de Thiès de regretter que « Partout, la ruée vers la terre et le partage des réserves foncières sont devenus l’activité principale des élus municipaux. Les réserves foncières sont presque épuisées. Il y a un mois, 9 hectares ont été distribués après avoir récupéré 400 parcelles qui ne sont pas légales, ce, sans notification ni de mise en demeure. »

À en croire le leader de RV, « Beaucoup de changements seront notés si je suis porté à la tête du Conseil municipal de la mairie de Ville avec notre grande coalition ». Il insiste sur la santé, l’éducation, l’art et la culture, l’environnement, entre autres, qui, a-t-il promis ferme, « occuperont une place importante dans notre programme. »

