Mairie de Wakhinane Nimzatt: Racine Talla installé ce vendredi Le maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla a été installé ce vendredi, 11 février 2022, par le préfet. Le bureau municipal est présentement composé de 8 adjoints. Et, le Maire et son équipe s’engagent en faveur d'une gestion inclusive et ouverte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l’installation du Maire Racine Talla à la tête de la Mairie Wakhinane Nimzatt, Abdou Khafor Touré, devient son premier adjoint. Il est suivi de Dieynaba Traoré 2e adjoint, Modou Mamoune Ngom 3e adjoint, Fatou Diakhate 4e adjoint, Nini Diallo 5e adjoint, Fatima Sy 6e adjoint,

Mor Guèye 7e adjoint et la députée Anna Gomis 8e adjoint.



Le Maire Racine Talla s’engage pour une gestion municipale inclusive et ouverte. Il considère que le temps de l’action et du travail s’ouvre à Wakhinane Nimzatt.



Ainsi, le nouveau maire et de ses adjoints veulent représenter dignement la commune de Wakhinane et lui donner la place qui lui revient de droit à Guédiawaye et sur le plan national.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook