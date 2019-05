Mairie de Ziguichor: Aminata Assome Diatta compte barrer la route à Ousmane Sonko La nouvelle ministre du Commerce et des Pme, Amina Assome Diatta compte barrer la route au président de Pastef Ousmane Sonko, en direction des prochaines élections locales. C’est en tout cas, ce qu’ont annoncé ses partisans, samedi, lors d’une grande rencontre à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

« Le ministre Aminata Assome Diatta, présidente du mouvement « Jappo Ak Assome », rêve d’un Benno Bokk Yakaar marchant ensemble, parlant d’une seule voix et frappant en même temps pour vaincre et terrasser l’opposition, notre principal adversaire aux prochaines élections locales, Ousmane Sonko et sa coalition ‘’Sonko président’’ », a en effet, indiqué le président régional dudit mouvement dans "L’Observateur", Mor Sarr.



Et d’ajouter, « elle a décidé de travailler avec tout le monde sans exception. Elle invite tous les responsables politiques de BBY Ziguinchor autour de l’essentiel, c’est-à-dire, l’unité pour que puisse prospérer la politique du Président Macky Sallà Ziguinchor à travers une municipalité loi de l’opposition ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos