Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko, cet homme qui grandit dans les cœurs

Et depuis lors, il ne cesse de monter en puissance. Pour ces observateurs, la popularité grandissante du leader du Pastef pourrait être un facteur déterminant pour son éventuelle victoire.



« Beaucoup de Ziguinchorois voteront en sa faveur, pour prendre sa défense face aux attaques qu’il ne cesse de subir injustement de la part de ses adversaires du pouvoir depuis qu’il s’est engagé en politique », pensent-ils.



Son programme pour Ziguinchor, qu’il a présenté il y a dix jours, suscite beaucoup d’espoir chez les Ziguinchorois et particulièrement les jeunes. Toutefois, il traîne des faiblesses. D’abord, certes sa coalition est composée de plusieurs entités politiques mais toutes sont insignifiantes à Ziguinchor, exceptée sa formation le Pastef.



Et même le Pastef a du mal à trouver des leaders forts à Ziguinchor. Les responsables locaux ont du mal à rendre le parti attrayant dans le département depuis sa création. Plus grave, ils ont été gagnés par les démons de la division à l’occasion de la mise en place de la coordination communale.



Sonko a été obligé de faire appel au vieux briscard et ancien député Abdou Sané (il est le grand frère de Seydou Sané, le président du Casa-Sport) pour diriger provisoirement cette section communale. Il faut signaler que ce dernier, un disciple de Me. Abdoulaye Wade, est une véritable tête pensante en politique.



Très discret par nature, il se révèle très redoutable quand il s’agit d’élaborer des formules pour déjouer les stratégies des adversaires et faire triompher son camp. Il a toujours réussi à gagner dans le centre de vote de Amath Barry, qui est l’un des centres témoins à Ziguinchor. La coalition Wallu, composée essentiellement du Pds et du Ps, ne se présentera que dans le département et c’est le député Toussaint Manga qui sera son candidat.















Extrait du quotidien « Le Témoin »