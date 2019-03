Mairie de la Patte d'Oie: Banda Diop paye sa transhumance et voit son budget bloqué

Il ne reste plus que deux jours pour que le budget de la mairie de la Patte d’oie soit conçu conformément à la loi par l’autorité administrative.



En effet, la réunion du Conseil municipal, convoquée pour statuer sur le budget 2019, n’est pas allée à son terme. Le maire Banda Diop n’a même pas terminé son allocution déclinant l’ordre du jour que la majorité des conseillers ont haussé le ton pour rejeter le budget.



Sachant qu'il est mis en minorité dans un conseil majoritairement acquis à Khalifa Sall, il a quitté les lieux. Le préfet, présent à la rencontre, a dit que si les conseillers ne le votent pas avant dimanche, il sera dans l'obligation de se substituer à eux et faire valider le budget. Banda Diop paie ainsi sa transhumance vers les prairies marron-beige lors de la présidentielle.















L'As

