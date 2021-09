Mairie des Parcelles assainies: La candidature de l’ancien ministre Amadou Bâ, se précise La candidature d’Amadou Bâ à la mairie des Parcelles assainies, est de plus en plus agitée. Hier, des responsables de l’Alliance pour la République de la commune ont plébiscité la candidature de l’ancien ministre de l’Economie. "L'As"

A l’unanimité des responsables de structures, le député Alioune Badara Diouf, le conseiller spécial du président de la République, Pape Khouma, la présidente des Femmes APR, Mbathio Niakhasso, le coordonnateur de la Cojer, Moustapha Cissokho et le coordonnateur des sages, Mamadou Sall, ont approuvé la proposition de candidature d’Amadou Ba.



La proposition a été soumise par le coordonnateur de la Cojer, qui souhaite que Amadou Bâ soit le candidat de la mouvance présidentielle à la mairie des Parcelles assainies.



