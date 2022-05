Mairies - Moussa Sarr, porte-parole de la LD « Ce que Macky a dit n'est pas une menace mais plutôt un rappel au respect des lois ... » «J’ai écouté le président de la République et je voudrais dire que je marque mon accord par rapport à la déclaration à laquelle vous faites allusion. Et pour moi, le président Macky Sall n’a pas menacé les maires. Je pense que nous devons être très clairs dans le sens du discours. Je le dis avec beaucoup d’insistance. Il ne s’agit nullement d’une menace dirigée contre tel ou tel maire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Ce que le président de la République a dit est très clair. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l’Etat et nous sommes dans un Etat organisé, un Etat dont le fonctionnement est régi par des lois et des règlements. Nous sommes en démocratie et les lois nous régissent.



C'est nous qui avons voté les lois qui régissent l’Etat du Sénégal. Voilà pourquoi tous les citoyens sénégalais, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent tous se soumettre aux lois que nous nous sommes librement donnés. Tous les citoyens sénégalais, qu’ils soient des citoyens sans aucune responsabilité ou qu’ils soient des citoyens qui ont une responsabilité dans la gestion des affaires de l’Etat. Dans ce sens donc, les maires comme le reste des Sénégalais qui sont à d’autres degrés de responsabilité, eux tous, doivent respecter les lois que nous avons dans ce pays-là.



C’est la raison pour laquelle le président a raison de rappeler, parce que ce que le président a dit c’est un rappel au respect des lois et des règlements en vigueur. Parce qu’un maire, un directeur général, un ministre ou même le président de la République ne peut pas faire ce qu’il veut.



Ce que le président fait, c’est ce que le ministre, le directeur général ou le maire ou n’importe quel Sénégalais doit forcément obéir aux lois qui régissent. Et c'est à ce titre là que ce que vous appelez une menace, pour moi ce n’est pas une menace, mais c’est juste un rappel au respect des lois qui nous régissent.



Parce qu’imaginez simplement, si un maire d’une telle collectivité fait ce qu’il veut, un ministre fait ce qu’il veut, un directeur général fait ce qu’il veut, nous ne serons plus dans une République, nous ne serons plus dans un État. Et ça, c’est justement ça qui va menacer la stabilité d’un État. Si chacun de nous fait ce qu'il veut, c'est ça qui sera une menace à l’Etat, sera une menace à la République.



Donc si nous voulons sauvegarder notre République, si nous voulons préserver notre État, chacun de nous doit respecter les lois et les règlements. Parce qu’un maire, il a un exécutif local mais également le conseil municipal et le maire ne peut pas faire ce qu’il veut.



Quand le maire veut prendre une décision, il doit soumettre sa décision au conseil municipal qui délibère. Parce que les conseils municipaux également, ils sont élus. Ils sont élus et le maire doit également respecter la volonté du conseil municipal qui ne doit pas, lui-même, faire ce qu’il veut et doit également obéir. C’est pourquoi d’ailleurs, c’est par là que je termine, le préfet et le sous-préfet sont ceux qui doivent garantir le contrôle de l’égalité.



Si le préfet ou le sous-préfet assiste à une délibération du conseil municipal, c’est pour permettre de garantir le contrôle de l’égalité. Parce que tout ce que nous faisons dans les conseils municipaux et les conseils départementaux qui sont des démembrements de l’Etat, tout cela doit obéir aux lois qui régissent notre État. Donc en conclusion, pour moi le discours du président de la République, ce n'est pas une menace mais un rappel au respect des textes».

Sud Quotidien



