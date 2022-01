Maison d’arrêt de Koutal: Des détenus en grève de la faim, un évacué Pour des raisons liées à une mauvaise qualité de leur alimentation, des détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Koutal observent depuis le samedi 1er janvier 2022, une grève de la faim.

D'aprés Walfgroupe, ces derniers déclarent avoir constaté la présence « d’insectes dans les repas ». Une situation qui a soulevé leur colère. Ces personnes ayant maille à partir avec la justice, dénoncent aussi le nombre très faible de détenus ayant bénéficié d'une grâce présidentielle, le 31 décembre dernier. Sur les 818 prisonniers élargis de prison, seul deux sont de la MAC de Koutal. « Les prisonniers exigent la visite du ministre de la Justice. Sans quoi, ils ne comptent pas mettre un terme à leur grève de la faim », lit-on dans un communiqué conjoint du collectif pour la justice et contre les violences policières et le Frapp.



Selon les signataires de ce communiqué, le directeur de la prison de Koutal, pour justifier ces plats infects servis, a répondu aux prisonniers que « tous les niébés ont des vers ». Pis, soutiennent-ils, le directeur de la prison a accusé les prisonniers en grève de la faim, de « vouloir fomenter une mutinerie ». « Les prisonniers de Koutal ont commencé l’année 2022 par une grève de la faim avec 80 prisonniers. Aujourd’hui dimanche 2 janvier 2022 (hier, Ndlr), ils sont 120 prisonniers à avoir refusé de prendre le petit-déjeuner en guise de protestation », informent Guy Marius Sagna et Cie. Nos tentatives d’entrer en contact avec l’administration pénitentiaire, sont restées vaines.



Aux dernières nouvelles, un détenu mal en point a été évacué.

