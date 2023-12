Maison d'arrêt et de correction de Bambey : 16 condamnés bénéficient d'une ordonnance de port de bracelet électronique 16 condamnés de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Bambey, région de Diourbel, bénéficient d'une ordonnance de placement électronique, avec port de bracelet, nous informe "Sud Quotidien".

En effet, la Commission pénitentiaire consultative de l'aménagement des peines, avait proposé le placement sous surveillance électronique de détenus qui réunissaient les conditions et garanties pour cette forme d’aménagement des peines. Les pensionnaires qui sont concernés, sont ceux dont le reste de la peine à purger est comprise entre 6 mois à 1 an.



Selon le journal, ces détenus ont bénéficié d'une ordonnance de placement électronique, avec le port du bracelet électronique, délivrée par le juge d'application de peines. Ces détenus seront surveillés par le Centre de surveillance électronique de Dakar.



La sortie de ces détenus a permis de décongestionner la Maison d'arrêt et de correction de Bambey, dont la population carcérale est jugée pléthorique. La Maison d'arrêt et de correction de Bambey a une capacité de 80 détenus, selon le Directeur de cette prison, l'adjudant Amadou Pouye.



