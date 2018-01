Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maison de l’horreur en Californie : ce que l’on sait de l’étrange famille Turpin Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 12:56 | | 0 commentaire(s)| David et Louise Turpin ont été inculpés pour torture et mise en danger de leurs 13 enfants. Le père, ingénieur, et son épouse, mère au foyer, menaient une vie de famille à l’abri des regards.

Les médias du monde entier se pressent devant leur grande bâtisse de couleur ocre. C’est de cette maison, située à Perris (Californie), que l'un des treize enfants de la famille Turpin, une fille âgée de 17 ans, est parvenue à s'échapper et à appeler dimanche matin, le numéro d'urgence 911.

Quand les enquêteurs sont arrivés sur place, ils ont trouvé « plusieurs enfants enchaînés à leur lit avec des cadenas, dans l’obscurité et dans une odeur pestilentielle », rapporte la police du comté de Riverside. Les parents, David et Louise Turpin, âgés de 57 ans et 49 ans, « étaient incapables d’expliquer pourquoi leurs enfants étaient retenus de cette manière ».



Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants.

« Les enfants ne sortaient jamais » Une voisine interrogée par NBC rapporte que les enfants, dix filles et trois garçons, âgés de 2 à 29 ans, « avaient l’air très mal nourris, très blancs, comme s’ils ne voyaient jamais le soleil. Ils ne sortaient jamais, ou alors, avec leur mère en train de les surveiller ».

Les médias américains ont tenté d’en savoir plus sur le profil des parents Turpin. Louise, la mère, a été élevée en Virginie dans une famille religieuse de six enfants. Au moment de son arrestation, cette mère au foyer aurait eu une attitude désinvolte. « Elle toussait et avait l’air bizarre », selon un voisin interrogé dans le Mirror. « L’officier de police lui parlait et elle était là, un sourire en coin, comme ça, et elle a craché deux fois au sol ».

Louise Turpin, 49 ans. (Facebook) Le mari, lui, est ingénieur, spécialisé dans les questions de sécurité et de défense. Il est le seul à travailler pour subvenir aux besoins de cette famille hors normes. Sur toutes les photos, il apparaît avec la même coupe au bol, semblable à celle des Beatles de la grande époque.



David Turpin. (Facebook) A Perris, la maison familiale des Turpin était officiellement déclarée comme une école à domicile, baptisée «Sandcastle Day School». Selon des documents officiels, David Turpin était le directeur de cet établissement « non religieux », où six de ses enfants étaient inscrits. Les Turpin ne fréquentaient pas d’église et n’avaient pas d’amis dans leur commune de résidence.

CNN rapporte le témoignage de leur grand-mère paternelle. Betty Turpin et son mari, les parents de David, n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis « quatre ou cinq ans ». Sur les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, les enfants sont toujours habillés avec des vêtements identiques. C’est « pour des raisons de sécurité », a déclaré leur grand-mère, qui décrit David et Louise comme des parents « très protecteurs ».



La famille Turpin en 2015 à Las Vegas. (Facebook)

Une famille très nombreuse mais discrète En 2015, le couple a célébré ses 30 ans de mariage à la Elvis Chapel de Las Vegas. Kent Ripley, le sosie d’Elvis Presley qui anime les lieux, se souvient très bien de cette famille hors normes. « Ce n’est pas tous les jours que vous rencontrez une famille avec 12 ou 13 enfants », dit-il. La famille est venue à trois reprises, en 2011, 2013 et 2015. La première fois qu’il les a rencontrés, ils étaient onze enfants. « Ils avaient l’air de bien s’entendre, les enfants se comportaient bien ». Les enfants « étaient minces mais ils avaient l’air d’être actifs. Je me rappelle qu’ils étaient scolarisés à la maison. David avait un bon travail. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaillait dur. Je suis sans voix. J’espère que les enfants vont bien… ».

Dans une vidéo, on voit les époux renouveler leurs voeux sur des chansons d’Elvis Presley.

Un foyer plusieurs fois déclaré en faillite Les documents officiels accessibles montrent que les Turpin ont traversé plusieurs fois de graves difficultés financières. En 2010, ils ont quitté le Texas pour s’installer à Murrieta, en Californie. David Turpin gagne alors confortablement sa vie, avec un salaire mensuel de 11 000 dollars en tant qu’ingénieur chez Northrop Grumman, une entreprise de sécurité basée à San Diego. Mais couvert de dettes, le couple ne peut plus payer ses crédits. Il est contraint de se déclarer en faillite.

D’après le New York Times, le couple avait déjà été déclaré en faillite lorsqu’il vivait au Texas, au début des années 1990. Les difficultés économiques ont-elles précipité la famille dans une atmosphère de mauvais traitements ? Les connaissances de la famille n’avaient jamais rien remarqué d’anormal. Les services sociaux n’avaient pas reçu de signalement jusque-là.

L’enquête qui s’ouvre devra faire la lumière sur la manière dont la vie de cette famille, s’est transformée en cauchemar digne d’un film d’horreur.





Accueil Envoyer à un ami Partager