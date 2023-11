Maison des Nations Unies à Diamniadio: Un chef d’œuvre architectural avec une trentaine d’agences, né de la vision du Président Macky Sall

« C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai visité, ce 18 novembre 2023, la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Un chef d’œuvre architectural, né de la vision du Président Macky Sall et regroupant la trentaine d’agences du système des Nations Unies, présentes au Sénégal dans un seul édifice afin d’accroître leur efficacité et de renforcer la coopération entre l’ONU et le Sénégal.



Ce bâtiment, hautement intelligent, doté des technologies de dernière génération, construit dans le strict respect des standards de sûreté et de sécurité des Nations Unies, traduit l’attachement du Président Macky Sall au multilatéralisme, dont les Nations Unies, constituent le symbole le plus achevé.



Mes échanges avec les dirigeants du Développeur ENVOL, de la SOGEPA, et des représentants du système des Nations Unies au Sénégal indiquent clairemnt que tout est fin prêt pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 23 novembre ».