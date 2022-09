Maisons achetées à Abidjan et Dakar par des « dirigeants guinéens »: prochaines cibles de la CRIEF?

Ces révélations ne sont pas d’un organe de presse. Mais d’un homme qui connaît bien l’Etat et qui a même été directeur de cabinet à la Primature en Côte d’Ivoire, mais aussi Premier ministre en Guinée. Il s’agit du leader politique Sidya Touré de l’UFR, « en exil », depuis des mois.



Invité de l’émission MIRADOR de Fim fm, M. Touré a souligné hier mardi que des maisons sont achetées à Abdjan et Dakar. Sans nommer les acheteurs, Sidya fait ainsi allusion aux dirigeants actuels du pays [CNRD et proches] depuis le 5 septembre dernier. D’autres voix parlent également de Bamako.



« […] On pense qu’on règle des problèmes alors qu’on nomme les gens par décret tous les matins. L’investissement privé ne se dirige pas vers la Guinée. Ce n’est pas possible, il n’y pas moyen de le faire. Personne n’a besoin de te faire un cour d’économie sur ça. Vous voyez vous tous. Je l’ai dit toujours: tu as 100 mille dollars à Paris, et puis on te dit bon, tu vas à Dakar, à Abidjan ou bien tu vas à Conakry pour investir ça ? Où est-ce que tu vas aller ? Eux-mêmes qui sont assis-là, tous achètent des maisons ici [Assinie, Grand-Bassam] aujourd’hui. Y en a qui achètent à Dakar. Je n’ai jamais vu un Sénégalais ou un Ivoirien acheter une maison à Conakry. Je suis formel là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Moi je n’ai pas dit pour le compte de qui mais en tout cas ça s’achète beaucoup », a lâché M. Touré.



Pour la version du pouvoir, nous avons appelé Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement qui n’a pas répondu à nos sollicitations. Nous lui avons au finish laissé un message. En attendant, la Cour de répression des infractions économiques et financières [CRIEF] va-t-elle se bouger?

Mediaguinée.com

