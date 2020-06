Maisons démolies à la cité Gadaye: Une grève de la faim illimitée des victimes, ce lundi

Les propriétaires des 253 maisons démolies à la cité Gadaye de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise en 2013, entament une grève de la faim illimitée à partir de ce lundi 22 juin 2020. Ces pères et mères de familles réclament justice, après que le tribunal de grande instance de Dakar leur avait donné raison.



Dans une note rendue publique, l’activiste Guy Marius Sagna informe que « six (6) policiers leur ont été envoyés ce matin pour l'instant. Au lieu de leur rendre leurs maisons à ces braves compatriotes, ont leur envoie des policiers ».



Il annonce qu'il sera aux côtés des grévistes pour leur apporter tout son soutien. « Ce matin, je serai avec ces 253 pères et mères de famille pour dire "Trop c'est trop". Que les décisions de justice soient respectées. Que les populations soient respectées. Je tiendrais le Président Macky Sall pour responsable de tout ce qui se passera aujourd'hui à Gadaye », peut-on lire dans la note.

