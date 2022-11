Maissa Babou, Economiste: « Les dirigeants ont bazardé le pétrole sénégalais »

L’économiste Maissa Babou affirme que le Sénégal n’aura pas grand chose sur les revenus attendus de l’exploitation du pétrole. Ainsi, il pense que ce sera comme les autres ressources naturelles exploitées « et qui profitent le plus aux multinationales ». Et, il invite à un retour vers l’agriculture pour une autosuffisance alimentaire synonyme d’une santé économique.

