Maître El Hadji Ngagne Demba Touré sous mandat de dépôt : Les greffiers de l’A.G.S et de l'UNTJ s'indignent … Dans un communiqué conjoint, l'Amicale des Greffiers du Sénégal (A.G.S) et l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ), ont exprimé leur indignation quant au placement sous mandat de dépôt de Maître El Hadji Ngagne Demba Touré, par le juge d'instruction du 2e cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Selon l’A.G.S et l'UNTJ, « cette mesure téméraire et inopportune, prise au mépris des garanties de représentation en justice offertes par Maître Touré, contraste avec les instructions du président de la République adressées au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, afin d'œuvrer à l'apaisement du climat social.



Mais pis, ajoutent-elles, la teneur du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du Greffier, témoigne d'une impartialité et d'une subjectivité suspectes.



L'Amicale des Greffiers du Sénégal (A.G.S) et l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) appellent ainsi tous les greffiers et travailleurs de la Justice, à rester mobilisés jusqu'à la libération de Maître El Hadji Ngagne Demba Touré.



