Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maître Gims se compare à Michael Jackson et s'attire les foudres des internautes Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Les fans du roi de la pop n'ont pas apprécié la dernière sortie du chanteur.



Ce jeudi 27 décembre, sur Instagram, Maître Gims a publié une photo de son portrait aux côtés de celui de Michael Jackson. En légende, il a écrit: "Laissons le temps faire son oeuvre..." Si le message est assez énigmatique, certains internautes ont toutefois reproché au chanteur de se comparer au roi de la pop.



"Tu ne lui arrives même pas à la cheville", "On ne pourra pas vous enlever votre talent, mais ne comparons pas l'incomparable", "Faudra prendre des cours de chant avant", pouvait-on notamment lire dans les commentaires sous la publication.



Face au flot de critiques, certaines personnes ont toutefois tenu à défendre Maître Gims, en expliquant qu'il ne se comparait pas à Michael Jackson, mais bien qu'il le prenait "pour exemple".



Quoi qu'il en soit, personne ne peut nier le succès que rencontre le chanteur: son dernier album, "Ceinture Noire", s'est imposé en tête des ventes en France avec plus de 500.000 exemplaires écoulés.





Accueil Envoyer à un ami Partager