Maître coranique tué par son élève / Les premiers éléments de l'enquête : Le mis en cause a 11 ans...

Du nouveau dans l’affaire de l’élève qui a tué son maître coranique dans son sommeil. Les faits se sont déroulés à Sindia, une localité située dans le département de Mbour.



En effet, le jeune talibé dormait dans la même pièce que son enseignant. L’élève a pu prendre la victime par surprise. Il a mortellement poignardé son maître coranique, relate Senenews.



La victime n’a pas survécu à ses blessures. Le maître coranique a succombé à ses blessures, alors qu’il était évacué à l’hôpital de Grand Mbour.



Le défunt maitre coranique se nomme Zakaria Ndiaye. Après avoir enseigné le Coran dans plusieurs localités, le maître coranique originaire du Saloum, s’est installé à Sindia.



C’est dans ses circonstances qu’il accueilli le jeune talibé I. Diagne, âgé à peine de 11 ans, rapporte "Libération".



En effet, à plusieurs reprises, I. Diagne a tenté de fuguer, car ne supportant pas la vie dans le daara, avant de se heurter à la détermination de son oncle et maître coranique.



Le 4 avril dernier, I. Diagne décide de régler son compte pour de bon à Zakaria Ndiaye qui, d’après ses aveux, lui aurait mené la vie dure après sa dernière tentative de fugue.



En se couchant, le jeune présumé meurtrier avait caché son couteau dans ses habits. A l’aube, alors que le maitre coranique s’était recouché après la prière, il l’a surpris en plein sommeil, avant de lui asséner plusieurs coups de couteau.



Evacué à l’hôpital, le maître coranique a fini par succomber, à cause de la gravité de ses blessures.



Quant à I. Diagne, il a été arrêté.

