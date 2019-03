Maîtresse d’un homme marié : El Hadji Keïta et Diaw Diop contre l’interdiction de la série Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| Les artistes El Hadji Keïta et Diaw Diop ont réagi à l’affaire de la série ‘’Maîtresse d’un homme marié’’ qui défraie a chronique. Les deux artistes sont d’avis qu’il ne faut pas aller vers l’interdiction de la série, mais plutôt, essayer de corriger les choses, pour choquer le moins possible certaines sensibilités.



Accueil Envoyer à un ami Partager