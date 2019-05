''Maîtresse d'un homme marié'' : le CNRA met en demeure la 2STV de veiller au contenu du téléfilm

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a mis en demeure la chaîne privée sénégalaise 2Stv de se "conformer scrupuleusement à la note de service signée" par sa directrice générale, "enjoignant la responsable des programmes à veiller sur le contenu de la série « Maîtresse d’un homme marié »", le régulateur considérant que ses dernières remarques ordonnant la révision du contenu du téléfilm n’ont pas été prises en compte. Le CNRA met en demeure la 2STV "de se conformer scrupuleusement à la note de service signée par la Directrice Générale de la 2STV et transmise au CNRA, enjoignant la responsable des programmes à veiller sur le contenu de la série « Maîtresse d’un homme marié » et à faire procéder à un remontage chaque fois que des séquences susceptibles de heurter la sensibilité des concitoyens sont notées". La mise en demeure dont l’APS a obtenu copie fait suite à la diffusion du dernier épisode du téléfilm "Maîtresse d’un homme marié", le 27 mai dernier. Le régulateur appelle la chaîne privée à "veiller à ce que les propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ou injurieux ainsi que les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles ne soient plus diffusés". Il prévient que le non-respect de cette mise en demeure "expose la 2STV aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006". APS

