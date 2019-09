Majeure, Abiba adopte pour ses 18 ans un nouveau look, invalidé par les fans

Nouveau look



S’il y a une célébrité qui adore surprendre, «capillairement» parlant, c’est bien Abiba. Cheveux blonds, noirs, frisés et coupe carré : l’auteure de «Papounet» habitue à toutes sortes d’excentricités et de coloris improbables. Pourtant, la couleur qu’elle a arborée le 8 septembre sur son compte Instagram était bel et bien inédite. Abiba a désormais rasé et teint ses cheveux en rouge.



Critiques



Un look estival et audacieux, car il en faut du courage pour oser une couleur de cheveux insolite comme celle-ci. Elle n’a pas précisé si ce changement était réalisé pour les besoins d’un clip, ou juste pour le fun. Mais, ces followers n’ont pas du tout aimé ce nouveau look excentrique. D’ailleurs, ils l’ont fait savoir dans les commentaires.