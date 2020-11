Majorité présidentielle élargie : «Le Président Macky a bien fait de reconstituer la famille libérale», estime Fada «La famille libérale est en train de se reconstituer autour du Président Macky Sall. L’essentiel des personnalités libérales connues dans ce pays sont avec le Président Macky Sall.» C’est en ces termes que Modou Diagne Fada a salué l’arrivée dans la majorité présidentielle du leader de Rewmi et de son parti, nous rapporte « Le Quotidien ».

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020

Fada rappelle qu’en son temps, quand il avait rejoint Macky «en 2018, à la veille de l’élection présidentielle, nous avons été critiqués. Mais aujourd’hui, si cette posture que nous avions est suivie par d’autres frères et soeurs, nous ne pouvons que nous en réjouir».



Qui alors de ceux qui restent au Pds, autour de Wade ?



Modou Diagne est péremptoire là également : «Le Pds est un parti sur qui nous ne pouvons dire que du bien. Mais ceux qui animent le Pds et portent le projet du Pds ne connaissent pas grand-chose du Libéralisme, du parcours de Wade, du Sopi et de cette philosophie libérale.»



Pour lui, «le Président Macky Sall a bien fait de travailler à la reconstitution de la famille libérale. Quand vous avez autour du Président Macky Sall Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, Idrissa Seck, Oumar Sarr, quelles sont les autres personnalités politiques libérales que vous connaissez en dehors de la mouvance présidentielle ?»



