Makhtar Cissé, DG SENELEC « nous travaillons sur la baisse du prix de l’électricité »

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Après l’étape de la qualité et de la bonne fourniture de l’électricité, l’Etat veut davantage soulager les ménages sénégalais. Ce, en révisant les conditions tarifaires de SENELEC pour la période 2020-2022.



C’est ce qui a explique le lancement hier, du processus de révision desdites conditions par la Commission de régulation du secteur de l’électricité.



Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de SENELEC, d’indiquer : « on ne parle plus de qualité de service, on me parle de coûts, cela veut dire que l’Etat a fait beaucoup d’efforts pour améliorer l’état de service. Donc, c’est un pas important qui a été franchi. »



Non sans annoncer que l’étape qui suivra, « consistera nécessairement à travailler sur la baisse du prix de l’électricité ». Même si celui-ci reste indéfini pour le moment, il soutient ainsi que l’Etat travaille, tous les jours, à baisser les coûts, afin de rendre disponible et accessible l’électricité au profit des entreprises et ménages.









L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos