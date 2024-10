Mal vivre entre l’assemblée, l’exécutif et le peuple : Abdoul Mbaye diagnostique la souffrance La cérémonie de présentation de la coalition "Sénégal Kessé", a été pour Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, une occasion pour lancer un vibrant message au peuple Dans cet extrait, il livre son diagnostic sur le Mal-vivre entre l’assemblée, l’exécutif et le peuple

« Il est temps de rappeler à tous que la démocratie représentative. L’assemblée nationale représente le peuple et non l'exécutif.



Il est temps de rappeler au peuple que l'assemblée nationale vote les lois. Mais qu'à leurs respects. Sont tenues aussi bien les gouvernants que les gouvernés.



Il est temps que notre peuple sache que ces députés ont également la charge de surveiller et d'évaluer des gouvernants.



Et que ces derniers ne peuvent donc pas leur proposer de choisir ceux qui doivent les surveiller et les débats.



Alors, le 17 novembre 2024, fuyons la triste répétition d'une assemblée nationale soumise à l'exécutif. et l'éternité d'un exécutif au service d'intérêts personnels, familiaux, ou d'un clan politique.



Là se trouve la vraie cause de notre sous-développement et de la pauvreté durable de nos populations. »



