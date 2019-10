Malade, Céline Dion annule plusieurs concerts

Céline Dion, atteinte d’un virus à la gorge, est contrainte d'annuler plusieurs concerts prévus le 4 et le 5 octobre à Montréal. Ils seront reportés au 18 et 19 février 2020. La chanteuse, qui s'apprête à sortir un nouvel album le 15 novembre, a présenté ses excuses en vidéo sur son compte Facebook:



"Pour moi, c’est beaucoup plus difficile [d'annuler] un spectacle que d’en faire un. Je suis désolée de vous décevoir. Ça avait si bien commencé à Québec... J’avais vraiment, vraiment hâte de vous voir à Montréal, chez nous. Quand je chante pour vous, c’est sûr que je tiens à donner tout ce que j’ai, tout le temps. Désolée encore, Montréal, et merci de croire en moi."



Dans le cadre du Courage World Tour, en Europe, la chanteuse se produira à la Paris Défense Arena pour quatre dates: les 26, 27 et 30 juin, et le 1er juillet. Les billets seront mis en vente le 9 octobre. Elle est également annoncée au festival des Vieilles Charrues, le 16 juillet.