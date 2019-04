Malade, Ousmane Tanor Dieng se rend en France

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales ne va pas bien. Certains membres de son entourage parlent de fatigue aiguë et le médecin lui a prescrit un repos total. Mais il semble que les choses soient un tout petit peu plus sérieuses.



En effet, nos drones qui survolent l’aéroport international Blaise Diagne ont aperçu la silhouette d’Ousmane Tanor Dieng dans un avion. Renseignement pris, le secrétaire général du Parti socialiste va se faire ausculter par des médecins en France. Il faut rappeler que son absence parmi les officiels lors du défilé du 4 avril 2019 avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. Est-il juste éreinté par la campagne électorale ?









Les Echos

