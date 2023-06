Maladies d’origine alimentaire : 137 000 décès par an enregistrés en Afrique Les maladies d’origine alimentaire constituent un véritable fléau mondial. Selon les estimations de l’Oms en 2015, 420 000 personnes en meurent chaque année.

Au Sénégal, ces maladies sont récurrentes, avec des produits alimentaires vendus sur la voie publique. C’est ce qui justifie l’importance de l’atelier de formation de Saly à l’intention des inspecteurs de pêche sur l’analyse des risques. Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), une personne sur dix tombe malade chaque année du fait de maladies d’origine alimentaire entraînant 420 000 décès annuellement.



En Afrique, le nombre de décès est de 137 000, le tiers étant des enfants de moins de cinq ans. Au Sénégal, ces maladies sont récurrentes et peuvent causer des situations d’urgence. D’où l’importance pour les inspecteurs de pêche, entre autres, d’être formés sur l’analyse des risques qui est une méthode, un outil d’aide pour mieux contrôler les ressources halieutiques.



«Cet atelier est important dans le plan de formation des inspecteurs de pêche. C’est une formation de courte durée qui porte sur l’analyse des risques avec l’Institut universitaire de la pêche et de l’aquaculture (Iupa). Au niveau du ministère, nous nous occupons de la gestion des risques mais l’évaluation est du domaine des universités et des centres de recherches qui nous fixent les limites», déclare Abdoulaye Diouf, Directeur des industries de transformation au ministère des Pêches et de l’économie maritimes.



«Le Sénégal est le 2ème pays Africain après le Maroc à avoir l’agrément d’exportation des produits halieutiques en 1996. Ceci nous a permis d’avoir le quitus pour les autres matches comme la Chine et les Etats-Unis», se réjouit Abdoulaye Diouf.



A l’en croire, «notre pays exporte chaque année 250 000 tonnes de poissons, soit 225 à 250 milliards de FCFA». «Ces dix dernières années, la pêche a été 8 fois le premier poste d’exportation, secondée par les mines, ce qui fait que sa balance commerciale est excédentaire car ce que nous importons est le dixième de ce que nous exportons», se réjouit le Directeur des industries de transformation.

