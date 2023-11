Malaise à Benno Bokk Yakaar : Mbodja Niass gèle ses activités et cherche sa voie !

Et de cette décision issue de plusieurs frustrations, sii rien n’est fait, elle risque de quitter la mouvance présidentielle au détriment du candidat Amadou Ba, porte-drapeau de cette coalition Bby.



En tout cas, selon des informations diffusées par le journal, après 12 ans de loyaux et bons services au sein de la coalition Beno Bokk Yakaar, Mbodja, selon elle, le RP a fait ce qu'il devait faire pour accompagner le président.



Mais dit-elle, « actuellement, avec la nouvelle donne et le choix de Amadou Bâ, ainsi que les parrainages et en vue de la candidature, c'est le mépris et la non-implication provenant de Amadou Bâ ».



Selon elle, le candidat de Benno semble choisir ses alliés et ses amis. Puisqu4on est en politique, elle dit prendre son destin en main et geler ses activités et prendre du recul, pour voir quelle logique suivre ou quel candidat appuyer.



Un proche avenir nous édifiera.