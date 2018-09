Malaise au Pds: Des cadres, députés et Président de Fédération "invalident" la Candidature de Karim Wade

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Septembre 2018

Selon le quotidien « Vox Poouli », des cadres, des présidents de Fédération et des députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont adressé une lettre au secrétaire général du parti, Me Abdoulaye Wade. Ces derniers, lui demandent de reconsidérer sa position sur la candidature de son fils, Karim Wade.



Suite au rejet de son inscription des listes électorale, désormais obligatoire pour être candidat à une élection, la candidature de l’ancien ministre d’Etat demeure presque improbable. Même si, le Pds déclare à cor et à cri que cette exclusion des listes électorale ne remet pas en cause sa candidature. Pour ces responsables libéraux, il ne saurait en effet, être question de continuer dans la direction actuelle qui mène droit au mur de la forclusion et de l’absence du Pds du scrutin présidentielle, avec le rejet assuré de la candidature de Karim Wade.



Dès lors, ils avertissent le Pape du Sopi qu’il ne saurait non plus être question pour le Pds de faire le jeu de l’entourage de Karim Wade qui sait qu’il est hors de course, qui pense à le faire remplacer par des candidatures déclarés, qui lui sont proches, tels que Boubacar Camara et Adjibou Soumaré.



Ainsi, dans la lettre, révèle Vox Populi, ils demandent au Pape du Sopi à revoir sa copie et de permettre au Pds d’investir un candidat autre que Karim Wade. Et ils ont même avancé des noms d’Oumar Sarr et Me Madické Niang.

