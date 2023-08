Malaisie : Porter une montre aux couleurs LGBTQ peut vous valoir trois ans de prison

Selon Le Grand Panel d’où nous tenons l’info, la communauté LGBTQ fait l'objet de discrimination dans ce pays à majorité musulmane où l'homosexualité est illégale et passible de poursuites et de châtiments corporels.



Toute personne qui "fabrique, importe, produit (...) ou a en sa possession" ce type de produit risque désormais une peine allant jusqu'à trois ans de prison, a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



Et toute personne en portant ou en distribuant est également passible d'une amende équivalant à 4.375 dollars (3.800 euros).