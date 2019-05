Malal Camara brise Le silence : " Ma fille Bineta était très pieuse..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

C'est très douloureux de perdre un être cher. Et c'est l'épreuve que traverse présentement Malal Camara qui a perdu sa fille chérie Bineta Camara dans des conditions atroces. Celui qui ne parvient pas à digérer la cruauté humaine, informe le journal Kritik, est le bienfaiteur de celui qui lui a arraché sa fille de façon brutale.



« Je m’en remets au bon Dieu, car ma fille était très pieuse… Nous avons tous espoir. S’agissant de Pape Alioune Fall, son père avait décidé de me le confier. C’est d’ailleurs ce qui avait poussé ma fille Binta à avoir une affinité avec lui… » s'est confié Malal Camara au quotidien Kritik.



Le directeur de l’Adl qui s’était emmuré dans un silence depuis le rappel à Dieu de sa fille venait ainsi de rompre un long silence.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos