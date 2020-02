Malde depuis longtemps : Pelé ferait « une sorte de dépression » Souffrant de problèmes de santé qui l’empêchent de se déplacer correctement, Pelé, la star brésilienne vainqueur de trois Coupes du monde et aujourd’hui âgé de 79 ans, est déprimé, selon le témoignage de son fils.

C’est son fils, Edinho, lors d’une interview à TV Globo, qui a donné des nouvelles, pas très rassurantes de son illustre père, Pelé.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire, triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleçao (1958, 1962, 1970), est déprimé par sa mauvaise santé et hésite à quitter son domicile, puisqu’il ne peut plus se déplacer sans aide.

L’ancien attaquant de Santos, qui aura 80 ans le 23 octobre prochain, souffre de problèmes de hanche depuis des années et il a désormais besoin d’un déambulateur pour marcher. Beaucoup de ses récentes apparitions publiques l’ont été en fauteuil roulant.

« Il est assez fragile, il a eu une arthroplastie de la hanche et n’a pas de rééducation adéquate, a déclaré Edinho. Ce problème de mobilité a déclenché une sorte de dépression. Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et, aujourd’hui il ne peut pas marcher correctement. Il vit reclus. »



