Malem Hodar, un château d'eau risque de s'effondrer sur les élèves Situé aux abords du lycée et de l'école élémentaire, le château d'eau est en état de délabrement avancé. En plus l' eau stagnante favorise le développement des mouches et moustiques vecteurs de maladies. Les populations interpellent les autorités: "La soif est à nos portes. Eau! secours! Danger permanent à Malem Hodar".

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 11:14 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos