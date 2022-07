Malèye Seck, président Mouvement des bâtisseurs: «Sage décision de la coalition Yaw/Wallu» Le président du Mouvement alliance des bâtisseurs réagit à la décision de Yewwi askan wi et Wallu Sénégal de surseoir à leur manifestation du 29 juin. Malèye Seck parle de décision «responsable et sage».

D’après le lui, «le pouvoir de Macky Sall se termine en 2024 et il ne sert à rien de mettre le pays à feu et à sang pour reconstruire après». C’est pourquoi il estime qu’il est «inutile de mettre le Sénégal dans une impasse».



«On ne crée pas une impasse dans une impasse. Le pays s’est retrouvé dans un imbroglio politico-juridique causé par des décisions politiques de part et d’autre du champ. Il ne s’agit pas de prendre la meilleure décision pour soi-même ni de choisir parmi les options, mais de bien comprendre la situation pour décider de la solution la plus satisfaisante et la plus acceptable pour le Sénégal qui survivra du reste à tous les hommes et femmes politiques», a dit M. Seck.



Pour lui, cette décision de Sonko et Cie, est «stratégique» et apporte «un crédit et un capital sympathie» à l’inter-coalition Yewwi/Wallu.

