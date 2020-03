Malgré les mesures: Les 43 Sénégalais auparavant bloqués à New York, arrivés à Dakar

New York est la ville la plus touchée des Etats-Unis par le coronavirus. Actuellement, 26.077 personnes y sont contaminées, alors que 271 sont mortes. Dans ce contexte, 43 Sénégalais avaient interpellé le président Macky Sall pour rentrer au bercail.



Après un premier refus, le chef de l’Etat a finalement répondu favorablement à leur demande puisqu’ils sont arrivés ce mardi soir à Dakar, renseignent nos confrère de Seneweb. Ils ont quitté hier l’aéroport Kennedy de New York et ont débarqué dans la capitale sénégalaise hier soir à bord d’un vol de la compagnie Delta.



Un rapatriement qui fait tâche puisque les frontières aériennes ont été fermées, d’autant plus que le président avait refusé le rapatriement des étudiants de Wuhan, ville foyer du coronavirus il y a quelques semaines.

