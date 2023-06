Malgré son statut de conseiller spécial de Macky : Fidèle à sa position en 2011, Abdou Aziz Diop contre le 3e mandat D’après le quotidien « Le Grand Panel », 12 ans après les évènements du 23 juin 2011, la position du conseil spécial du président Macky Sall reste inchangée. Pour le politologue et essayiste, le débat du 3e mandat en 2011 se présente de la même manière qu’en 2023 avec Macky Sall à qui on prête les mêmes intentions que Abdoulaye Wade.

«Je reste exactement sur la ligne de 2012. Une opposition à une 3e candidature, ça se comprend comme elle se comprenait en 2012. C’est ça ma position sur la 3e candidature. L’arbitre que les constitutionnalistes de 2012 avaient dit qu’il est compétent pour trancher ce débat, cet arbitre est toujours là, il s’appelle le Conseil constitutionnel», dixit Abdou Aziz Diop sur Rfm.



Mais selon le journal, le conseiller spécial à la Présidence de la République et membre fondateur du Mouvement du 23 juin 2011 (M23) s’est empressé de préciser qu’il appartient au Conseil constitutionnel de trancher le débat.



Aussi, se souvient-il que «les cinq constitutionalistes (Me Doudou Ndoye, Pr Mamadou Sy, Pr Abdoulaye Dièye, Pr Babacar Gueye), consultés à l’époque par le M23, avaient été arrivés à une conclusion que la 3e candidature du Président Abdoulaye Wade est anti constitutionnelle, mais que ce débat allait être tranché par le conseil constitutionnel».



