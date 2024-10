Malgré une tendance à la hausse, la densité de l’assurance du marché sénégalais est toujours à un niveau faible comparé à d’autres pays

Ce dernier résultat peut laisser présager que les ménages sénégalais ont tendance à consacrer de plus en plus une part de leurs revenus aux dépenses d’assurance.



Comparé au Sénégal, la Côte d’Ivoire reste le meilleur élève de la zone de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) avec une prime moyenne d’assurances qui s’est établie à 19 608 FCFA en 2023, devant le Sénégal dont la moyenne est de 13 456 ; le Mali loin derrière arrive avec 3 245 FCFA.

Source : Contrairement au taux de pénétration qui s’est dégradé, la densité de l’assurance (Chiffre d'affaires/Population) est restée quant à elle constante, avec une prime moyenne par habitant se situant à 13 456 FCFA en 2023 après avoir enregistré une augmentation annuelle de 3,0% entre 2021 et 2022 en passant de 13 064 FCFA à 13 456 FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Malgre-une-tendance-a-la-h...

