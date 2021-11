Mali : Adoption de la première partie de la loi de finances 2022

Cette première partie est présentée dans un Document de programmation budgétaire économique pluriannuel ( Dpbep) qui évalue le niveau global des recettes de l’Etat , décomposé par grande catégorie d’impôts et de taxes et des dépenses budgétaires décomposées par grande catégorie de dépenses . Il s’agit des conditions générales de l’équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.



La seconde partie du vote relative aux programmes fera également l’objet d’un vote lors d’une autre séance plénière du Cnt prévue le 16 décembre 2021.



«Pour rappel, les prévisions des recettes budgétaires pour l’exercice 2022 s’élèvent 2 130,721 milliards de francs CFA tandis que les prévisions des dépenses budgétaires s’élèvent à 2 748,285 milliards de francs CFA. Le budget 2022 présente un déficit global de 617,564 milliards de FCFA contre 652,927 milliards de FCFA en 2021 ».

Adou FAYE





Source : Le Conseil national de transition (Cnt) a adopté la première partie consacrée aux conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier du projet de loi de finances 2022.

