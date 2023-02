Mali: L’Onu condamne l’attaque mortelle contre des Casques bleus sénégalais Le Secrétaire général de l’Organisation des nations unies (Onu), Antonio Guterres, et les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné l’attaque à l’engin explosif improvisé perpétrée mardi contre une patrouille de soldats sénégalais de la Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma), faisant 3 morts et 5 blessés, tous des casques bleus sénégalais.

Dans une déclaration, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, a indiqué que « le Secrétaire général condamne fermement l’attaque contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) dans le cercle de Bandiagara. Le convoi a roulé sur un engin explosif improvisé, qui a tué trois Casques bleus sénégalais et en a gravement blessé cinq autres ». Les faits se sont déroulés à Songobia, localité située à 29 km au sud-ouest de la ville de Bandiagara dans le centre du Mali.



Le Secrétaire général a, en outre, présenté ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple sénégalais et exprimé sa profonde sympathie aux familles des victimes, non sans appeler le Gouvernement de transition du Mali à enquêter rapidement sur l’attaque avec le soutien de la Minusma, à promouvoir la responsabilité de tels actes en traduisant les auteurs en justice et à tenir le pays fournisseur de contingents concerné informé des progrès conformément aux Résolutions 2518 (2020) et 2589 (2021) du Conseil de sécurité.



Les membres du Conseil de sécurité ont, par ailleurs, souligné l’importance pour la Minusma de disposer des capacités nécessaires pour remplir son mandat et promouvoir la sûreté et la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies, conformément à la résolution 2640 (2022) du Conseil de sécurité.



Trois blessés évacués à l’Hôpital Principal de Dakar



D'après Le Soleil, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la Minusma, El-Ghassim Wane, a rappelé que « la Mission est l’une des opérations de paix les plus dangereuses pour les Casques bleus soulignant que depuis son déploiement au Mali en 2013, 168 soldats de la paix ont perdu la vie dans des actes hostiles.



La Minusma compte, rappelons-le, plus de 15 mille hommes de différentes nationalités, dont 12 261 militaires et 1 718 policiers, déployés au Mali depuis 2013. Le 29 juin 2022, le Conseil de sécurité de l’ONU a prorogé d’une année le mandat de la Minusma, avec 13 voix pour, 2 abstentions et 0 contre.



A noter que le président sénégalais Macky Sall ainsi que l’état-major général des armées ont également réagi à cette attaque à l’engin explosif contre le contingent sénégalais. « Je m’incline devant la mémoire de trois de nos jambars de la mission DETSEN11/MINUSMA, tombés au champ d’honneur, au Mali. J’adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces armées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a notamment déclaré le chef de l’Etat sur son compte Twitter.



Selon des informations, trois des blessés sont évacués à l’hôpital Principal de Dakar, alors que les deux autres sont pris en charge au mali. L’on signale également que les procédures sont en cours pour le rapatriement des corps au pays.



